Magaly Medina quiere hacer stand up comedy

La periodista Magaly Medina anhela concretar la realización de un stand up comedy. Ella asistió con su esposo, Alfredo Zambrano, al unipersonal que realiza su colega Beto Ortiz, y se reencontró con su ex pareja y productor Ney Guerrero.

“Me encantó la forma en que Beto abordó aspectos de su vida. Me sorprendió la respuesta del público, que captó la ironía, la tristeza y la poesía. Me dio a entender que bajara al escenario, pero no quise bajar. Yo tengo pánico escénico y muero de nervios ante el público. ¿Tilsa Lozano? Vi que la llamó al escenario, pero yo estaba con amigos en la galería”, declaró Magaly a Perú21.

“Está pendiente en mi agenda hacer un stand up comedy, pero tendría que contar con un guionista. Es para hacer comedia, burlarme y hacer reír al público con cosas que siento sobre situaciones de los hombres, las mujeres y de cómo soy yo. Es más dirigido a la ironía y a la chacota”, señaló.

Sobre su futuro en Latina, Magaly comentó: “Hay un proyecto periodístico interesante que me han presentado en el canal, y lo estamos viendo y analizando. No puedo adelantarte nada (si seguirá o no en el noticiero en 2018), cuando lo tenga decidido, lo sabrán todos”.