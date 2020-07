Magaly Medina regresó a la pantalla chica tras vencer el coronavirus (COVID-19)‎. En su más reciente edición en ATV, la presentadora tuvo un enlace con el argentino Cristian Zuárez para hablar de su expareja sentimental, Laura Bozzo, a quien le viene exigiendo una indemnización.

Durante esta conversación pública, la producción de Medina emitió un video del 2015, donde se logró observar que Zuárez le gritaba a Bozzo, mientras ‘La abogada de los pobres’ estaba bajo los efectos del alcohol.

La conversación entre la conductora y el argentino se manejó de manera ordenada en un principio, pero cuando Magaly cuestionó a Cristian Zuárez por gritarle a una mujer, el argentino exigió la presencia de sus abogados para continuar con la entrevista.

“Yo veo una mujer alcoholizado y allí te veo bien machito: eres una alcoholizada, eres una drogadicta, tratas mal a mi hija. Ella no te responde, pero tú estás que la molestas a una mujer ebria. Tú sabes que alguien ebrio no se discute. Es una cuestión que todos sabemos. No puedes discutir con un ebrio”, decía Magaly.

Zuárez se defendió y mencionó episodios del pasado con su padre alcohólico, pero Medina le recalcó que su pasado no tenía que afectar a otras personas (haciendo referencia a Laura Bozzo).

“Pero no le puedes hacer pagar a todo el resto de la gente lo que tú has vivido”, respondió Magaly Medina.

Al ver que la presentadora de “Magaly TV: La Firme” seguía con la entrevista sin la presencia de sus abogados, el exintegrante de “Complot” prefirió cortar la conversación.

“Tú pediste la entrevista. Pero no pienso darte una entrevista. Chau. Gracias”, concluyó Cristian Zuárez para luego cortar la llamada.

Magaly Medina discutió con Cristian Zuárez en su programa. (Magaly Tv. La firme)

