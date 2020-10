La conductora de televisión, Magaly Medina le dio con palo al espacio televisivo ‘Modo Espectáculos’ que conduce la exMiss Perú, Karen Schwarz en Panamericana por tener panelistas.

Según la popular ‘Urraca’ en 'Modo Espectáculos’ invitan a otros co-conductores para que sean ellos los que digan lo que Karen no quiere decir.

“Yo no estoy acostumbrada a compartir este set… No es como en otros lados por ejemplo en ‘Modo Espectáculos’ que empezó con Karen Schwarz solita y no funcionó, se fue al hoyo el programa. Entonces, ahora tiene a gente que habla… Yo no estoy acostumbrada a tener tanta gente porque este es mí programa... Vieron que cuando empecé la nueva temporada del programa había un montón de personas y al final me fui quedando sola”, dijo Magaly Medina entre risas.

“Yo no tengo acá a una rubia oxigenada...Tienes a tus payasitos que opinan por ti, que van y lanzan toda la basura que quieras lanzar, (para eso) los tienes a esos ahí. Así no es, porque uno tiene que hacerse cargo de sus opiniones, por eso es que ese programa hasta ahora no levanta”, agregó la periodista.

Magaly aprovechó para defender el ráting que hace el programa ‘Amor y fuego’ conducido Rodrigo González ‘Peluchín’ que compite con ‘Modo Espectáculos’.

“Pelichín está en un canal pequeñito, jovencito como Willax y que haga allí dos puntos es casi el rating que hace ese programa (Modo Espectáculos) en un canal grande. Vergüenza debería darles. Yo creo que ese programa no llega a diciembre, de repente por dignidad no lo levantan pero es pérdida total”, señaló tajante Medina.

