A los enfrentamientos públicos entre Magaly Medina y Janet Barboza se suma un nuevo protagonista: Alfredo Zambrano. El notario inició acciones legales contra la conductora de “América Hoy” tras sus polémicos comentarios en los que lo sindica de haber sido infiel.

Esta nueva rivalidad entre el esposo de la ‘Urraca’ y la ‘Rulitos’ se originó luego que esta última, en una entrevista, lo llamara ‘pingüino’ en una entrevista y dejara entrever que habría sido infiel a la conductora de “Magaly TV: La Firme” con Giuliana Rengifo.

Barboza hizo fuertes declaraciones cuando aseguraba que Magaly Medina no debía criticar a otras mujeres que perdonan infidelidades debido a que ella también habría hecho lo propio con su actual esposo.

“(Magaly) no tiene la moral para decirle a otras mujeres que no hagan lo mismo que tú haces. Si tú le perdonaste a tu pingüino y luego le lavaste la cara y lo ‘talqueaste’ para salvar tu matrimonio, ¿por qué criticar a los demás?”, señaló Barboza en una entrevista al diario El Popular.

Las declaraciones de Janet Barboza no le cayeron nada bien a Magaly Medina ni a su esposo. La figura de ATV utilizó varios minutos de su programa no solo para desmentir una infidelidad, sino también para exigir que traten con respeto a su pareja.

“Mi marido tiene nombre, es abogado, es un hombre honrado, exitoso, trabajador. No merece que ninguna bataclana de cuarta lo llame de esa manera”, manifestó indignada.

“El día que a mí me sean infiel... yo tengo dignidad, sé lo que valgo... Si un día un hombre no me valora, las puertas están abiertas para que cada quien tome su camino”, agregó.

Alfredo Zambrano inicia acciones legales:

El esposo de Magaly Medina tampoco se quedó de brazos cruzados y decidió enviarle una carta notarial a la ‘Rulitos’ para que se rectifique en un plazo de 24 horas al considerar que sus comentarios perjudican su honor y buena reputación.

En el documento señala que la conductora de América TV le atribuyó conductas difamatorias al deslizar que fue infiel a la ‘Urraca’, además de referirse hacia su persona de forma agraviante de manera pública al llamarlo ‘pingüino’.

“Sírvase la presente para requerir que en el plazo de 24 horas, contados a partir de recibir la presente, rectifiqué las afirmaciones agraviantes realizadas en perjuicio de mi persona, rectificación que deberá realizarse a través de los medios de prensa y de manera proporcional al daño causado”, se lee en el documento.

¿Cuál fue el descargo de Janet Barboza?

Lejos de tomar el caso con seriedad, la presentadora bromeó en todo momento durante el programa “América Hoy” sobre la carta notarial que llegó a su poder.

“Quiero decirle a todos los pingüinos del Perú que me perdonen porque son unos pingüinos hermosos y nada tiene que ver ustedes. Yo me refería siempre al Pingüino de Batman (la película)”, añadió Barboza a modo de broma.

