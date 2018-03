Magaly Medina criticó con dureza la poca prevención que existe en el Metropolitano para evitar asaltos como el ocurrido en la estación Escuela Militar, donde delincuentes armados encañonaron al chofer y robaron a los pasajeros.



En una conversación con el jefe de seguridad de Protransporte, Mario Farías, la conductora de '90 Matinal', expresó su malestar por la poca eficacia que tienen las cámaras de seguridad instaladas.

"¿Usted tiene cámaras de adorno? ¿Para qué las tiene? ¿Por qué ninguno de los de seguridad vio lo que pasaba? ¿Estaban todos sus agentes dormidos?", preguntó notoriamente incómoda.



"La prevención la tenemos, la seguridad la tenemos, la inseguridad ciudadana campea por todo lugar, ya nos tocó", indicó el funcionario, quien aseguró que en ocho años no se ha reportado incidentes de este tipo.

"¡Esa no es una disculpa, por favor! ¡Qué terco es usted! ¡Debería hacer un mea culpa por el mal servicio que nos da la gente de seguridad! Usted me está explicando el muerto, me está diciendo los tratamientos post mortem (autopsia) que le dimos al muerto, ¡No señor! ¡Prevención!", increpó la periodista.

Pero no quedó ahí. Mario Farías aseguró que la Policía Nacional le agradeció personalmente por las imágenes de las cámara de video vigilancia. La respuesta de Magaly no se hizo esperar.

"Los 30 pasajeros le hubieran agradecido si alguien de su personal de seguridad que supuestamente vigila las cámaras se hubiera percatado de la actitud sospechosa de estos tres tipos y hubiera mandado a la Policía o a alguien de seguridad a pedirles por lo menos sus documentos. Gracias a dios no hay ningún muerto o un herido, más responsabilidad, las personas que tienen cámaras de seguridad no están de adorno, queremos prevenir y no lamentar. Las cámaras no están para identificar a delincuentes una vez que ya cometieron el delito", recalcó.