Una discusión que llegó a los gritos e insultos se observó la noche del lunes en el programa 'Magaly TV, La Firme’, luego que Magaly Medina y Janet Barboza protagonizaran una larga entrevista en vivo. Tras ese incómodo momento, la conductora de ATV se dirigió a sus televidentes para disculparse.

“Le pido al público mil disculpas, porque también ese tipo de personas (Janet Barboza) me sacan de quicio, porque están acostumbrados a decir mentira tras mentira, porque no tiene nada que perder", inició Medina.

"Que un comunicador se porte como una persona sin ilustración, totalmente ignorante, me enerva, pero es mejor tenerlas del otro lado, fuera de nuestro alcance, porque sino nos van a tratar de meter en su propio fango en el que están acostumbrados a vivir. Pido disculpas por ese espectáculo feo que usted no se merece”, sostuvo.

Minutos antes, Janet Barboza fue la invitada al programa de hoy lunes. Desde el inicio de la entrevista, la periodista de espectáculos increpó a Barboza por el apodo de ‘retoquitos’ que le habría adjudicado Rodrigo González tras la cantidad de intervenciones a las que se habría sometido.

“Bien fresca eres para adjudicarme cosas cuando tú eres la campeona, la maestra en cirugías. No seas fresca pues Magaly, la animadora con más cirugías eres tú (...) hasta el pie te has hecho”, empezó la popular ‘Rulitos’.

Magaly Medina no pudo controlar la entrevista y dijo que se había operado porque le hacían bullying por fea y que solo se había operado la nariz.

“Nunca me he hecho nada en la cara, yo me he potenciando, no me he metido cuchillo, ni sustancias (...) Tú eres ignorante, yo acepto y hasta doy consejos, yo de repente no nacía bonita, pero lo que tengo es que he potenciando mis atributos”, refirió la periodista.