La conductora Magaly Medina se refirió a la nueva imagen que quiere transmitir Aldo Miyashiro tras regresar a la conducción del programa “La banda del Chino” de América TV.

La presentadora de ATV indicó que su colega ya no hace bromas en doble sentido y hasta lo comparó con un narrador de noticias.

“Ahora parece todo un señor correcto, ahora parece un narrador de noticias, todo serio, casi ni sonríe, no hace bromas, no hace comentarios (…) Como lo hace Federico Salazar (…) No sé si quiere que la gente lo tome en serio o se siente tan mal de estar de cara al público que no quiere ni siquiera sonreír”, opinó Medina en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

El día que Aldo Miyashiro regresó a la TV tras ‘ampay’

Después del escándalo que protagonizó tras ser ‘ampayado’ con Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro regresó a la conducción de su programa “La banda del Chino” el viernes 13 de mayo.

El conductor empezó su programa agradeciendo a sus compañeros por tomar la posta del espacio de entretenimiento durante su ausencia, y además explicó los motivos que lo llevaron a regresar a la televisión.

“Decirle a la gente que este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le he cometido mi familia, y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida, pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes”, explicó el también actor.

