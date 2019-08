Magaly ofrece a Jefferson Farfán entregar video íntimo de Coto y Yahaira tras envíos de cartas notariales

Este martes, Magaly Medina se dirigió a Jefferson Farfán y, en vivo, le ofreció enviarle un video íntimo de Coto Hernández y Yahaira Plasencia , con quien habría retomado su relación.

En su programa de ayer, la conductora de televisión indicó que se preocupa por el futbolista peruano y le ofreció entregarle las imágenes de la salsera que tiene en su poder.

"He visto unas imágenes, las tengo aquí en mi celular. Las estoy mirando, pero no las voy a poner el aire. Jefferson Farfán me estoy dirigiendo a ti. Como en el fondo te queremos, te tenemos cariño y eres un seleccionado, envíanos a uno de tus emisarios para darte estas imágenes", precisó.

"Esto pertenece a la intimidad de dos personas. Tú mereces tenerlas. Haznos llegar tu número teléfono o mail. Te lo envío como presente navideño adelantado, como una señal de buena fe. Para que veas que no soy tan mala y quiero tu felicidad", agregó Medina.

"Mientras tú me mandas cartas notariales y me amenazas con demandar, yo te voy a dar las imágenes que tengo en lugar de difundirlas", concluyó.