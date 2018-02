Magaly Medina sobre nuevo magacín de Latina: "Asumiré este reto"

Sin dejar de lado la conducción del noticiero 90 matinal, Magaly Medina estará al frente del magacín periodístico ' La purita verdad', que se estrena este lunes, a las 9 a.m., por Latina .

“Se hablará con el estilo desenfadado que me ha caracterizado. Obviamente no se dejará de lado lo frívolo y entretenido porque no puedo estar seria mucho tiempo. Se va a tocar temas de sexo, dietas y mis secretos amorosos".

Si hay algo de coyuntura, también desde mi punto de vista y mi perspectiva. También estaré en plena campaña contra los vagos que quieren enriquecerse siendo alcaldes... Es un reto nuevo y hay que asumirlo. Creo haber encontrado una meta nueva a desarrollar”, comentó. Dependiendo de la coyuntura, Magaly señaló que tocará temas de espectáculos, pero descarta hablar de farándula. “Tocaré algo de espectáculos si hay un fallecimiento o accidente, la noticia es la noticia. Pero no vuelvo a la farándula, ya no lo hago. Estoy creando cosas para mí que se adapten”, dijo.

Consultada sobre si cree que a los televidentes les gustará su nuevo formato, Medina señaló: “Es mi gran temor, le tengo respeto al público y espero que nos den su sintonía. No tengo mayores expectativas, mucho miedo y temor sí, a mí me tiemblan las piernas siempre... El rating siempre es un dolor de cabeza, es un negocio y todos sabemos eso”, indicó Magaly, quien agregó que ha cumplido con pagarles a los ex trabajadores de su revista y que la justicia solucionará con aquellos que decidieron iniciarle acciones legales.