Magaly Medina no se presentó este martes en la “Asociación peruana de conciliación y arbitraje”, donde se llevaría a cabo la reunión con Sheyla Rojas. En este encuentro, las figuras de televisión debían llegar a un acuerdo sobre la demanda que la modelo interpuso a la periodista por “difamación y violación a su intimidad” por el caso Luis Advíncula.

Según informó el diario Trome, la exconductora de “Estás en Todas” llegó al centro de conciliación a las 8:45 a.m. en un auto de lunas polarizadas, mientras que su abogado y asistentes lo hicieron en dos camionetas.

Tras firmar el acta en la que dejaba constancia de su asistencia, Sheyla Rojas declaró a la prensa y expresó su sentir sobre la ausencia de la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

“Tengo paciencia, es la primera citación, hay una segunda. No puedo declarar nada más. Obviamente, tengo el apoyo de mis abogados, como les dije no quiero tocar el tema, tengamos paciencia, pero sí les agradezco por estar aquí. No tengo nada más que aclarar”, dijo Sheyla a los periodistas.

El abogado de Rojas, John Carlos Rodríguez, adelantó que la segunda citación está programada para el 13 de noviembre. “La segunda citación es el viernes 13, una fecha bastante peculiar y espero que la señora Medina venga”, comentó.

