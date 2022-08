Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para aclarar que ella y su producción no tuvo intenciones de contratar a Fiorella Retiz como reportera de “Magaly TV: La Firme”.

Medina señaló que la exreportera no cumple con las expectativas de sus colaboradores: “Acá nosotros no queremos ese tipo de periodistas porque no me gustan. El tipo de periodismo que ella practicaba con Aldo Miyashiro, ese tipo de reporteras a mí no me gustan”.

“Ni siquiera se me hubiera ocurrido y jamás se me pasó por la cabeza que mi productor llame a Fiorella Retiz para que sea parte de aquí (de ‘Magaly TV: La Firme’). No gracias, que otro programa la haya llamado sí, eso hay que aclararlo. Lo aclaro porque me siento ofendida”, añadió.

La conductora aclaró esta situación luego que Fiorella Retiz protagonizó una entrevista para el espacio “Enchelados”, donde la comunicadora indicó que no le gusta el tipo de periodismo de los espacios de espectáculos como “Amor y Fuego” y “Magaly TV: La Firme”.

“Dicen que ella nos ‘choteó'. ¡Ay qué graciosa! La verdad que ella no cumple con las expectativas que yo busco en una reportera”, concluyó Magaly.

