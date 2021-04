Magaly Medina fue abordada por la prensa este domingo al salir de su local de votación, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), y fue consultada nuevamente sobre los motivos por los que su matrimonio con Alfredo Zambrano llegó a su fin.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” volvió a descartar que su separación con el notario se haya dado por un tema de infidelidad.

“Lo descarto. No se ha debido a un tema de infidelidad. Un hombre enamorado no le es infiel a su mujer. Y en el caso de mi marido ha sido un hombre enamorado. Lo he dicho que no es por terceras personas. Los motivos los vamos a tener él y yo en privado”, señaló al diario “Trome”.

Por otro lado, la popular “Urraca” señaló que no hay un acuerdo de confidencialidad entre ambos tras haber hecho pública su ruptura amorosa. “No, ¿para qué?, ¿acaso mi marido es una estrella? Acá la celebrity soy yo”, dijo entre carcajadas Medina.

Respecto a las especulaciones sobre que el fin de su matrimonio responde a una presunta infidelidad, Magaly sostuvo que son “rumores” infundados por personas que buscan hacerle daño.

“Son rumores de gente que quiere encontrar una razón (a mi separación) y por ese lado no los van a encontrar porque mi esposo ha sido muy respetuoso. Los enemigos podrían querer ver eso porque siempre quieren ver lo malo para mí, pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto”, aseguró.

