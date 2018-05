Tras escuchar cantar a Milett Figueroa , la conductora de ' La purita verdad', Magaly Medina calificó su desempeño vocal como "cacareo" durante la última emisión de su programa.

"La podemos contratar como gallo, la puedo poner en el patio de mi casa para que me despierte. Yo me despierto 5 y 30 todas las mañanas y el despertador de mi celular a veces no me despierta. La puedo contratar como mi gallo mañanero porque ella cacarea", dijo Magaly Medina en su programa en vivo.

Pero sus críticas no quedaron allí. Medina señaló como un chiste que Milett haya dicho que participará en un show de opera.

"Zapatero a sus zapatos. Ella tiene un hermoso cuerpo y debe seguir luciéndolo, nada más. Hasta allí llegamos hay que decir la verdad. Yo no canto ni bailo, pero no concurso en ningún lado. Me daría vergüenza concursar para ser 'El artista del año', que vergüenza con los artistas reales", añadió la periodista.