En medio de la lluvia de críticas en su contra por haber calificado a Paolo Guerrero como un "ídolo con pies de barro", la periodista Magaly Medina aclaró elverdadero sentido de sus declaraciones sobre el futbolista suspendido por la FIFA por un resultado analítico adverso en una prueba de dopaje tras el encuentro de la bicolor con la selección de Argentina.



¿A qué se refiere cuándo califica a Paolo Guerrero como un ídolo con pies de barro?

-Yo siempre he dicho que los peruanos solemos idolatrar a ídolos con pies de barro... y el sentido en que lo digo es que no piensan en que somos seres humanos y que podemos errar como cualquier otro, y no solo lo digo en referencia a Paolo Guerrero, sino sobre otros personajes públicos, incluida yo misma. Sin embargo... no por ello, los periodistas vamos a defender lo indefendible pues no sabemos lo que pueda pasar (en el caso Guerrero)... Esperemos"

Uyyy que miedo !! No hay que tocar a los ídolos con pies de barro https://t.co/D0TV2cOfOG — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 3 de noviembre de 2017

Entonces, ¿sus críticas no apuntaron a Paolo Guerrero y el momento que atraviesa como futbolista?

-Yo no he criticado a Paolo. Lo que he criticado es la versión rocambolesca de un periodista que no guarda la distancia frente a los hechos. Nadie quiere que alguien (en alusión a Guerrero) que nos ha dado tantos triunfos, y ha logrado calar en el cariño de la gente, haya cometido un error terrible. Pero hay que esperar, uno no puede como periodista, defender lo que no conoce. Eso hay que dejárselo al público. Los periodistas tenemos que guardar la cordura, la distancia, la objetividad... No podemos pensar como hinchas ni como fans".

Algunos periodistas ensayan los argumentos más rocambolescos cuando se trata de justificar a sus ídolos! https://t.co/HkNqYnZYho — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 3 de noviembre de 2017

Algunos dicen que está feliz por lo que está viviendo ahora Paolo...

-Jamás podría reírme o brincar de felicidad de la desgracia de millones de peruanos y he reconocido, en el matutino de Latina, el liderazgo de Paolo y el éxito de la selección. Me ha costado mucho reconocerlo, hay que ser honesta... pero Paolo y la selección unieron al país y es algo que me emociona.

¿Qué piensa del caso Paolo Guerrero?

-Mis comentarios los haré luego de 30 días dispuestos por la FIFA. Ahora solo queda esperar. Ojalá el resultado beneficie a Paolo ya que eso beneficiaría a todo el Perú. Me dolería mucho que él defraude a sus millones de hinchas.

A qué viene eso ahora? Por sostener mi verdad me iría cien veces presa https://t.co/2TaRUV0oiW — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 3 de noviembre de 2017

En redes sociales le dijeron de todo por tildarlo como 'ídolo con pies de barro'...

-Me resbalan las críticas luego de 15 años en la televisión. Yo tengo cuero de chancho... ni vivo, ni me importan esos cientos de opinólogos anónimos en redes.