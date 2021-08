Este miércoles 25 de agosto, las noticias de la farándula local estuvieron protagonizadas por la conductora Magaly Medina y la influencer Sheyla Rojas.

Además, Korina Rivadeneira niega favoritismo en “Reinas del show”, programa que llegará a su final el sábado 28 de agosto.

Magaly llama viuda a Tula Rodríguez

Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para referirse a las recientes declaraciones de Tula Rodríguez, quien confesó que ya se “siente lista” para volver a enamorarse tras la muerte de su esposo Javier Carmona.

“No es fácil, pero aquí sigo soltera porque soy soltera pues. A veces me dicen: tú no eres soltera eres viuda, pero igual lo real es que estoy soltera”, comentó la conductora de “En boca de todos” en una entrevista radial con ‘Canchita’ Centeno.

Tras conocer sus declaraciones, la conductora Medina aclaró a la figura de América Televisión que ella no es una mujer “soltera, sino viuda”. “Tula ahora estuvo en una entrevista en una radio y de pronto ha decidido declarar su soltería porque incluso ella niega que le gusta decir que está viuda. Ella dice ‘no, yo no soy viuda, yo soy soltera’. No, Tula, eres viuda, tu marido se murió, era tu esposo y se murió. Por lo tanto, eres viuda”, comentó.

Sheyla Rojas celebra cumpleaños

A través de sus redes sociales, la expresentadora de televisión compartió distintas fotografías de la celebración de su cumpleaños en España.

“Happy Birthday to me (Feliz cumpleaños a mí)”, escribió la influencer como descripción de su última instantánea.

Korina Rivadeneira niega favoritismo en “Reinas del show”

Korina Rivadeneira dio su descargo luego que la conductora Magaly Medina señaló que la producción del programa “Reinas del show” tiene un favoritismo por la modelo venezolana.

Según señaló la esposa de Mario Hart, todas las integrantes que llegaron a la final de “Reinas del show” merecen estar en dicha etapa del programa por su esfuerzo en cada gala.

“Cumplo con todo para llegar a la final, a la última ronda, pero todo dependerá de qué tan prolija salga la coreografía, si algo falla en la final sería fatal, yo estoy optando por ir a la segura. Y me gustaría llegar a la última ronda con Milena (Zárate) porque ella es una mujer que, como yo, logra todo lo que se propone, la admiro por lo exigente y dedicada que es”, comentó Rivadeneira en entrevista con el equipo de GV Producciones.

“A mí me han atacado tantísimo, yo espero que la gente recapacite, vea y entienda. Yo me he ganado con un problema en donde no tenía nada que ver. Todas la competidoras llegamos a la final en las mismas condiciones. Nadie me está ‘haciendo la cama’ para yo ganar, eso no es así, es muy injusto que la gente piense esto porque yo me vengo esforzando y sacándome el ancho como para que suelten comentarios tan ligeros”, sentenció.