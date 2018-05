Magaly Medina llama “segundones” a Tilsa Lozano y Mijael Garrido Lecca

Tilsa Lozano y Mijael Garrido Lecca tuvieron un peculiar intercambio de mensajes en Twitter esta mañana, en el que hicieron alusión a la suspensión de Magaly Medina de Latina por festejar el falla del TAS contra Paolo Guerrero.

“Salud”, escribió el ex compañero de la periodista en ‘90 Matinal’ en la red social, a lo que la ex ‘vengadora’ la respondió: “Tan temprano? Jajajaja ok la circunstancia lo amerita!” . Luego, la ex ‘vengadora, compartió un mensaje con una foto la que aparecían ambos y señaló: “🔮 ... esto fue pensando en un hola o en un bye bye? @MijaelGLP”.

Sin embargo, lo ocurrido no habría sido del agrado de Magaly Medina, quien —a través de la misma red social— calificó de “segundones” a la ex ‘vengadora’ y al hijo del ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca.

“Que los segundones de siempre se junten y hagan su club. Podría hasta sugerirles el nombre” , escribió en un ‘tuit’ que acompañó con el link de una página web local que informaba sobre lo ocurrido entre ‘Tili’ y Garrido Leca.

Contrario a lo que podría pensarse, Magaly Medina recibió el apoyo de la mayoría de sus seguidores , quienes respondieron el mensaje criticando la actitud del periodista de Canal N.