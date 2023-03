No le cree. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, piensa que Ethel Pozo miente cuando dice que no haya visto el ‘ampay’ de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo por ver ‘Maricucha’, novela en la que participa. La hija de Gisela Valcárcel aseguró durante su programa ‘América Hoy’ que no vio las comprometedoras imágenes entre el jugador y la expolicía.

“Lo que me han contado, no lo he visto. Naturalmente en ese horario todos vemos ‘Maricucha’, pero lo que me han dicho es que el tenía el anillo de casado puesto”, fue lo asegurado por Pozo.

Ante lo dicho por Ethel, la popular ‘Urraca’ la llamó “mentirosa” y asegura que ni ella misma ve su novela: “Ella dice que no vio el ampay y toda la primera parte de su programa se pasó describiendo punto por punto nuestro ampay y analizando todo lo que pasó, cómo pueden ser tan mentirosas”, dijo.

“Ni tú ves Maricucha, oye, y hasta tu equipo de producción ven mi programa, de lo contrario no tendrían contenido con el ampay, que grandes mentirosos que son, por favor”, agregó Medina.

¿CÓMO FUE EL ‘AMPAY’ DE PAOLO HURTADO Y JOSSMERY?

Magaly Medina difundió este 21 de marzo un nuevo ‘ampay’ que vuelve a remecer al mundo del espectáculo en nuestro país. El protagonista es nada menos que Paolo Hurtado, quien fue captado en comprometedoras situaciones con Jossmery Toledo.

Tras obtener información confidencial, un equipo de investigadores del programa de espectáculos viajó hasta Cusco y captaron al jugador del Cienciano bastante cariñoso en plena vía pública con la exchica reality.

Jossmery viajó dos días a la ciudad imperial y disfrutó su estadía en compañía del ‘Caballito’. Con el anillo de casado aún sobre su mano, el pelotero se luce dándole de comer a la modelo y luego dándole un beso mientras miran el atardecer.

