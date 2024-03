Magaly Medina descargó toda su artillería contra Julián Zucchi, luego que el actor asegurara que los programas de espectáculo tergiversaron las declaraciones que hizo sobre su romance con la reportera Priscila Mateo tras el fin de su relación con Yiddá Eslava.

La ‘Urraca’ reiteró que inicialmente defendió la reputación de la reportera de su programa debido a que la investigación interna que realizó dio como resultado que no se había metido en la relación del actor con la exchica reality. En ese sentido, dijo que este debería hacerse responsable de las cosas que dice, en lugar de echarle la culpa a terceros.

“Es cobardía, echarle la culpa al resto, no tiene la madurez, la valentía de afrontar los hechos de una manera sana, me parece un cobarde. (…) Yo le dije a mi reportera que a él no le creo nada a Julián y le recomendé que lo más digno es que ella se aleje y que estos dos tóxicos arreglen sus problemas”, sostuvo la conductora de ATV.

Luego de reconocer que se siente decepcionada de Julián Zucchi, Magaly Medina consideró que el actor ha sido poco caballero por ningunear su relación con Priscila Mateo para llenar de elogios a Yiddá Eslava.

“Me parece irresponsable, no es de adulto, ningunea a la reportera. (…) acá la única que te cree es la reportera , de repente por su inexperiencia en la vida y porque se habrá ilusionado, porque parece que este chico habla bastante bien, pero a nosotros no nos convences”, la ‘pelirroja’.





