La controversial conductora Magaly Medina, en el inicio de su espacio en Latina, parodió la famosa secuencia 'El espejo' para responderle a Tilsa Lozano, quien se burló de su forma de vestir y dijo que a la 'Urraca', en el estreno de su programa, "se le veía tan mal que se le salían las prótesis" y "parecía un jamón mal envuelto".

"Las prótesis, yo pagué por ellas, me costó mi plata y para que las voy a ocultar. He pagado mi plata para mostrar, ella (Tilsa Lozano) muestra su trasero, yo muestro mis prótesis y estaban lindas. (…) un jamón mal envuelto, pero yo no me parezco al suelo de marte, mi trasero no se parece al suelo de marte, lleno de huecos", aseguró la conductora de televisión.

Magaly Medina también recordó que Tilsa Lozano "malcriada de Trome frustrada" por aparecer en uno de sus programas como Gatúbela, es decir, con una sugerente prenda de látex

"Gatúbela sí parecía. Ya quisiera Tilsa llegar a mi edad y poder vestirse como yo lo hice frente a miles y miles de espectadores. Al paso que va la pobre, va a llegar a mi edad bien destruida", precisó la 'Urraca'.