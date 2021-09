[ACTUALIZACIÓN 27/10/2015 – 21:30]Luego de que Nicola Porcella presentó audios en los que se confirmaría que la producción de Magaly Medina le ofreció S/.45 mil por acudir a su programa, la periodista respondió de manera escueta en Twitter a los usuarios que le preguntaron por este engorroso tema.

"Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado", tuiteó la 'Urraca'.

Por su parte, la productora del programa Magaly, Rosario Vicentello, comentó que responderán a las acusaciones.

"De todas maneras vamos a responder a todo lo que se está diciendo", dijo.

En tanto, el futuro laboral de Nicola Porcella aún es incierto. "No descartamos a Nicola en nuestros proyectos. Debemos respetar los momentos y que él esté más recuperado. Él saldrá en la primera temporada de la serie Ven, baila, quinceañera, que se estrena en diciembre en el horario de Al fondo hay sitio (8 p.m.) vía América TV", contó Diego Quijano, gerente general de Pro TV.

[ACTUALIZACIÓN 26/10/2015]A fin de demostrar que no mintió al decir que la producción de Magaly Medina le ofreció S/.45 mil para ir al set de la periodista, el 'exguerrero' Nicola Porcella dio la autorización para que los audios de la negociación sean difundidos este lunes en el programa Al aire.

"Definitivamente, lo que sí pretendemos es tocar todos los temas (en referencia a la supuesta agresión a Angie Arizaga)… Tenemos hasta un margen para negociar… La última propuesta, que básicamente sería la misma que fue con Tilsa Lozano, es de S/.45 mil", expresó un miembro de la producción del espacio sabatino, según el audio en el que también se habla de un posible contrato de Nicola Porcella con Latina.

En tanto, el 'exguerrero' se refirió a los comentarios de Magaly Medina, quien dijo que él le pidió hasta casi S/.100 mil para ser entrevistado. "Son cifras fuertes, valgo bastante, así que me río. Creo que se picó, pero está bien. No tengo problemas con ella ni con nadie, estoy tranquilo", declaró el modelo al programa Espectáculos.

[NOTA ORIGINAL]Nicola Porcella respondió a Magaly Medina luego que en su programa del último sábado señalara que fue el 'exguerrero' quien pidió casi S/.100 mil para ser entrevistado.

"Me ha causado risa, no sé ni que opinar. Son cifras fuertes, valgo bastante, así que me río. Creo que se picó, pero está bien. Yo no tengo problemas con ella ni con nadie, yo estoy tranquilo. No voy a entrar en dimes y diretes", aseguró Nicola Porcella al programa Espectáculos.

Asimismo, Nicola Porcella reafirmó su decisión de nunca asistir al programa de Medina. "No me voy a sentar. No me afecta y lo dije desde un comienzo. Yo escucho mucho a mi familia y a ellos no les gustaba la idea, así que listo", manifestó.

Como se recuerda, toda esta disputa televisiva surgió cuando el exparticipante de Esto es guerra revelara que Magaly Medina le había ofrecido pagarle S/.45 mil para que se presente en su programa y hable de Angie Arizaga.