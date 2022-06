Waldir Sáenz declaró para un medio local y señaló que Magaly Medina “es de las que agacha la cara”. Este comentario no pasó desapercibido por la conductora de espectáculos, quien dedicó varios minutos de su programa para responderle al exfutbolista.

“Dice que se cruzó conmigo un par de veces y yo le agaché la cara. ¿En qué momento me he cruzado contigo? Ni me he dado cuenta porque sino lo supiera. Yo no agacho la cara. Lo que yo hago es caminar sin mirar a los costados”, señaló Medina en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Cuando me encuentro con alguien nunca le agacho la cara porque para empezar, ese papel de ‘humilladita’ no me va. Así que yo no voy por la vida con el papel de víctima”, añadió de manera tajante.

Medina recalcó que el exfutbolista de Alianza Lima no le transmite respeto por sus casos de infidelidad. “Para mí Waldir Sáenz no me causa ningún respeto, el respeto se gana y este tipo era uno más de mis ampayados”.

Magaly Medina “es de las que agacha la cara”, según Waldir Sáenz

Waldir Sáenz, exfutbolista de Alianza Lima, ha sido protagonista de distintos ‘ampays’, emitidos en el programa de Magaly Medina.

El jugador anteriormente ha mostrado su descontento sobre las imágenes difundidas en “Magaly TV: La Firme” y esta vez aseguró que la presentadora acostumbra a no dar la cara a sus ‘ampayados’.

“Quería que vaya a su programa, pero ‘no hay forma’, dije. Es que yo no puedo ir a un programa donde alguien me ha faltado el respeto. Yo con qué respeto voy a ir. Me la he cruzado dos veces y la he visto cara a cara y es de las que te agacha la cara”, indicó, resaltando que él “no es hipócrita con la gente que no le suma”, comentó Sáenz para La República.

