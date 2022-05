Magaly Medina tiene a la raya a su esposo Alfredo Zambrano. La conductora de televisión dejó, una vez más, que no perdonaría una infidelidad de su notario y le mandó tremenda advertencia si se atreve a traicionar su confianza.

La pareja ha demostrado que se mantiene sólida a pesar de las especulaciones y críticas por el trabajo que Magaly hace. Incluso, Janet Barboza recibió una carta notarial de parte de notario por acusarlo públicamente de infiel y por decirle “pingüino”.

“Sería la primera en ‘destrozarlo y tirarlo a los perros’ “, comentó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ a la revista Somos tras ser cuestionada por su reacción si se entera de una infidelidad de Alfredo Zambrano.

Medina y Zambrano hoy no desaprovechan la oportunidad para demostrar que se encuentran bien y más juntos que nunca; sin embargo, el año pasado, la conductora de televisión sorprendió a su público al contar que se divorciaría del notario. Pero tres meses después celebraron su reconciliación y decidieron renovar sus votos.

Magaly Medina también contó en la revista Somos que no espera dedicarse hasta el final de su carrera en ‘ampayar’ “Esta es mi chamba y la asumo, pero ninguna (de las mujeres engañadas) me lo va a agradecer, todas prefieren vivir en la ceguera absoluta. No soy una moralista que va por la vida cazando infieles, tampoco es esa la chamba que yo quiero hacer. Pero es la que yo asumí hace tiempo, y que otros quisieron hacer y nunca trascendió”, resaltó.

