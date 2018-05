Magaly Medina no va más en Latina por festejar fallo contra Paolo Guerrero [VIDEO]

Tras festejar y 'saludar' el fallo adverso que dio el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en contra del capitán, Paolo Guerrero , Magaly Medina no va más en el canal de Latina.

El TAS aumentó de seis a catorce meses la inhabilitación del delantero de la selección peruana y la conductora de 'La purita verdad' no tuvo mejor idea que saludar, a través de Twitter, esta mala noticia para el país.

Recordemos que la periodista permaneció en prisión cinco meses por el delito de difamación contra el capitán.

Latina, autodenominado como el 'Canal del Mundial' no se quedó callado y se pronunció fuerte al separar "temporalmente" a Magaly Medina por no coincidir con su "visión".

"En momentos como este, en el que los peruans debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido de mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente, al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal y el país", se lee en el comunicado.



"Como dije alguna vez, debe ser muy difícil la situación de Guerrero, yo la entiendo personalmente. Que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea, alguna vez me pasó, por eso fui a la cárcel. No creyeron mi verdad, teniendo mi conciencia limpia. Suele suceder, así son las cosas", sostuvo Magaly en relación al caso judicial que perdió por difamación contra el delantero peruano.