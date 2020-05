“No”. Esa fue la respuesta que ofreció Magaly Medina a la pregunta de Rodrigo González, ‘Peluchín’, sobre si perdonaría una infidelidad.

Magaly, que ya tiene tres años de casada con Alfredo Zambrano, reiteró que no perdonaría una situación así: “Hay un compromiso con la relación. Cuando te la tomas en serio... No me puedo quejar ahora”.

Para la conductora de Magaly TV, La Firme, hoy afronta un buen momento. “Ahora te digo que no, y el próximo año te diré que no. No puedes quebrar ese respeto, esa lealtad que le tienes a otra persona”. remarcó.

La periodista y ‘Peluchín’ estuvieron juntos, de manera online, en el programa Magaly TV La Firme, donde el conductor reveló que pasaba con sus gatos la cuarentena, y que en el amor estaba solo, pero acompañó la respuesta con una sonrisa cómplice.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina envía sentido mensaje a Gisela Valcárcel. (Video: ATV)