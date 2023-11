Jessica Newton expresó su pesar por el hecho de que la periodista Magaly Medina, a su parecer, continúe utilizando a ella y a su familia para obtener audiencia. Esto surgió después de que la comunicadora criticara a Deyvis Orosco y su hija Cassandra Sánchez por la manera en que le solicitaron que fuera la madrina de su hijo.

“Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien. Si le sirve utilizarnos, que nos siga utilizando, pero yo ni la veo, ni me entero y no tengo nada que comentar. Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero no me interesa.”, sostuvo a Trome.

Newton declaró que no le importa lo que pueda decir su examiga sobre ella y su familia. Más bien le recomendó enfocarse en su presente.

“Me despierto por la mañana y tengo tantas cosas que agradecer. El pasado es lo único que no se puede cambiar, pero que se enfoque en cambiar su presente, que sea feliz y le deseo muchas bendiciones. Me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar”, manifestó.

¿Qué dijo Cassandra Sánchez?

Cassandra Sánchez de Lamadrid dejó atónitos a sus seguidores al emitir un comunicado en el que contradecía a Magaly Medina. La presentadora había afirmado en su programa que aceptó el papel de madrina por obligación. Sin embargo, la hija de Jessica Newton afirmó que fue su propia decisión incluirla en su familia y no la de su esposo, Deyvis Orosco.

“Yo fui la que cometió un error al elegir por primera vez a la madrina de mi hijo. Mi esposo jamás la eligió. Nos dividimos el tema del padrino y madrina, como muchas parejas hacen”, expresó.