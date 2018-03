Luego de protagonizar un enfrentamiento mediático con el jugador de fútbol, Jefferson Farfán, la conductora del programa 'La purita verdad', Magaly Medina envió importante mensaje al deportista.

“Cuando yo leo la carta y escuchó que él dice que tiene las pruebas en su WhatsApp y en las grabaciones de que nunca le mencionaron mi nombre (sobre la entrevista que ella le realizaría en Rusia), yo le creo a Jefferson Farfán. No creo que sea loco de mentir de esa manera”, señaló hoy la periodista en su espacio.

Medina explicó el señor Julio Stein Combe, quien pactó la entrevista, nunca le alcanzó los mensajes WhatsApp, que eran la prueba de que el jugador de Lokomotiv sí sabía que era ella quien lo iba a entrevistar.

“Nunca me alcanzó (los WhatsApp). Nunca me contestó más. En honor a la verdad, te creo Jefferson Farfán, no sabías que iba a ir, pero yo tampoco sabía que eso era así. Ahora entiendo tu comportamiento y por supuesto ahora tú entiende el mío porque tanto tú como yo fuimos timados”, añadió la periodista algo contrariada.

La semana pasada, Magaly Medina viajó hasta Rusia para entrevistar a Jefferson Farfán pero el deportista se negó a declarar para ella, pese a que estaba sentada en la sala de su casa esperándolo.

A su regreso, la periodista aseguró que el jugador sabía de antemano que ella sería su entrevistadora, mientras el jugador de la selección peruana le solicitó que se rectifique o tomaría acciones legales en su contra.