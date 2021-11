Magaly Medina decidió hacer caso omiso a las recientes declaraciones que hizo Giuliana Rengifo en el programa “Amor y Fuego”, donde reveló que mantuvo una relación sentimental de un mes y medio con Alfredo Zambrano, esposo de la periodista.

A través de su historia de Instagram, la conductora de “Magaly TV: La Firme” compartió una fotografía donde se ve la mano de Zambrano junto a la suya, además se observa su anillo de matrimonio.

“A 22 días de nuestras bodas de madera”, fue el mensaje que escribió la figura de ATV sobre la imagen. Es decir, el próximo 9 de diciembre la conductora de televisión y el notario estarán cumpliendo cinco años de casados.

Como se recuerda, Magaly Medina y Alfredo Zambrano contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 2016, en una ceremonia civil que tuvo lugar en el distrito de La Molina y que convocó a más de 500 invitados.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo se presentó el último martes en el set de “Amor y Fuego” y confirmó que años atrás mantuvo una relación sentimental con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La cantante aclaró que nunca se metió en un triángulo amoroso, pues el notario estaba soltero cuando ambos empezaron a frecuentarse.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto, terminamos porque yo tenía una gira en Estados Unidos de dos meses, en ese tiempo me di cuenta de que esa relación no daba para más. En ese mes y medio fue poco lo que nos vimos, pero siempre se preocupó por mí”, comentó la cantante.

La cantante de cumbia tildó de “sinvergüenza” al esposo de Magaly Medina por haberle hecho callar por varios años que vivieron un romance, además por permitir que la periodista de espectáculos y sus seguidores la criticaran fuertemente.

“Si me lo cruzo, no lo saludo, porque me parece un sinvergüenza, porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, dijo.

