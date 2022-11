Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para referirse al viaje que emprendió Richard Acuña y su familia, pero sin su novia Brunella Horna.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” se burló de Brunella porque ella indicó que viajaría junto a su novio al Mundial Qatar 2022, pero él ya se encuentra en Francia junto a sus familiares para luego llegar a Doha.

La popular ‘Urraca’ cree que Acuña debió viajar con su futura esposa porque en el extranjero existen “tentaciones”, pese a que él se encuentra con su padre.

En ese sentido, Medina le envió una advertencia a Horna: “Ella dirá que es garantía de que él (por Richard Acuña) viaje con su familia. ¡Ay por favor! Déjame sonreír jajaja, pero la dejaron sola y la desembarcaron”.

“Esto ha sido como su despedida de soltero en familia, arropado por la familia y abrigado por la familia... ella (por Brunella Horna) calladita tuvo que aceptar, pero de repente ahora se pone picona y dice ‘ay Richard, están diciendo que me dejaste y me desembarcaste, así que ahora me voy para allá’ y de repente se va por unos días”, añadió Medina.

Como se recuerda, Brunella dijo en “América Hoy” que ella se había comprado su pasaje para Qatar porque no quería que Richard Acuña viaje solo al Mundial 2022.

