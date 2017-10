Magaly sobre Mijael Garrido Lecca: 'Cuando les dicen que ya no van más, se sienten afectados por la ética' La conductora de '90 Matinal' dejó en claro que nunca supo nada de la salida de su ex compañero. "Para mi fue una sorpresa, un día llegué y ya no estaba. No lo veo, no sé nada de él", indicó.

(USI) La periodista se pronunció sobre lo salida de Garrido Lecca de Latina. (USI) (USI)