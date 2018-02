Como la pionera del género de espectáculos que en su momento fue, Magaly Medina asegura que los actuales programas de farándula se han ido desgastando por falta de sustento periodístico en sus contenidos.

¿La purita verdad es el formato que buscabas para seguir en Latina?

Sí, cuando se me dio este horario (de lunes a viernes de 9 a 11 a.m.), no tenía claro lo que quería hacer, pero poco a poco con el noticiero lo fui encontrando... Si bien es cierto será un programa periodístico que trate temas como los vecinales, también quiero dar entretenimiento y hablar desde lo más frívolo hasta lo más serio.

¿Crees que el público se acostumbrará a verte con esta nueva propuesta?

No lo sé. Yo les voy a hablar en su lenguaje. No soy una ‘utilísima’, soy una mujer moderna, que a la vez que trabaja en el canal, ve su casa y hace otro tipo de actividades. Las mujeres de ahora nos repartimos y tenemos tiempo para todo.

Hay gente que aún quiere verte al frente de un programa de espectáculos.

Todos vamos cerrando etapas y yo ya cerré esa. Me ha costado mucho encontrar lo que voy a hacer... Hay gente que recuerda lo que hice, los ampays, con mucho cariño, pero eso ya quedó allá. Este programa me dará la amplitud de seguir siendo yo, divertida, chonguera y tomarle el pelo a la gente.

¿Piensas que los programas de farándula actuales se han desgastado y por eso están siendo cancelados?

Sí, se desgastó (la farándula). Empezaron a llegar opinólogos de todo tipo y especie. Antes éramos periodistas los que hacíamos programas de espectáculos y teníamos cierto nivel. Después se convirtió en tierra de nadie, en una plazuela donde todo el mundo hablaba y opinaba sin refrendar sus acusaciones. Todo lo soltaban y ya. La informalidad y la falta de profesionalismo al hacer esto fue obrando en su contra... Ahora la farándula no está de moda.

Rodrigo González continuará con su programa.

Es uno de los pocos que queda y no sé cómo lo va a enfocar porque los tiempos están cambiando en Latina y supongo que ya tiene pensado algo.

¿Qué opinas de la sanción que recibió por referirse a sus compañeros?

Lo discuto con él en privado. Las cosas que el canal hace yo las respeto porque soy una persona trabajadora como Rodrigo. Si hay una cuestión en la que el canal decide tomar alguna medida con Rodrigo, pues todos la acatamos. Todos firmamos un código de ética que estamos respetando.

Antes no lo hacías en otros canales.

Sí, ya lo hago. He llegado a una etapa de madurez profesional y televisiva (risas).

¿Te parece excesivo el encarcelamiento de Ricardo el ‘Zorro’ Zupe?

Es excesivo. Esas personas que violentan el honor deberían pagar una reparación civil. Hay tanta gente que sí merece ir a la cárcel... Nuestros casos fueron diferentes, pero yo creo que nadie debería ir a la cárcel por difamación.

Pareciera que las leyes se ensañan con los personajes de la farándula.

Averigüé lo que pasó conmigo y son casos diferentes. Eso de que es cortina de humo ni en mi caso lo fue porque Alan García ofreció sacarme de la cárcel... Ya pasó y no guardo rencores.

Pero tu ex productor Ney Guerrero sí demandaría al Estado por el abrupto encarcelamiento.

Y creo que él sí lo va a hacer porque todavía no ha prescrito su caso. Él tiene mucha más ventaja que yo.

Cambiando de tema, ¿crees que tu esposo, Alfredo Zambrano, es el amor de tu vida?

Uno no puede decir eso hasta el final de su vida, pero es alguien importante para mí... Admiro su tenacidad y que todo lo que ha conseguido es por su esfuerzo y trabajo y porque tiene orígenes tan humildes como los míos.