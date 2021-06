En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina sorprendió al revelar que actualmente se encuentra distanciada de la periodista Juliana Oxenford.

Medina explicó que considera una buena amiga a la periodista; sin embargo, en estos momentos ambas tienen diferentes opiniones respecto a la coyuntura política, por lo que prefiere no hablarle hasta que pase el tema electoral.

“Este canal por ejemplo es pluralista, aquí podemos discrepar. Personalmente yo discrepo con quien es mi compañera, y a quien he considerado una buena amiga, Juliana Oxenford... Discrepo con ella”, precisó.

La conductora de televisión dijo que prefiere saludar a Oxenford cuando termine el proceso de las Elecciones Generales 2021.

“Discrepo con ella, prefiero no hablarle en estas temporadas hasta que pase todo. De ahí la saludaré nuevamente, pero ahora los ánimos están caldeados. No comulgo con ella, ella no comulga conmigo definitivamente”, señaló.

Magaly Medina también reflexionó sobre la democracia que no solo debe existir en los medios de comunicación, sino en todo tipo de empresas.

“En este canal se respeta tanto la opinión de ella como mi opinión, de eso se trata la democracia, de eso se trata de que los medios de comunicación, las industrias y todo lo que mueve a este país, respeten a la gente, nos respetemos entre todos”, sentenció.

