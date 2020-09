La conductora de televisión, Magaly Medina no deja de divertir a su público a través de las redes sociales. Esta vez emitió un nuevo episodio de ‘Doctora sin corazón’ y la protagonista sería nada menos que la modelo Macarena Vélez, quien anda enviando indirectas a Alejandra Baigorria y Said Palao.

Como se recuerda, Macarena Vélez y Said Palao tuvieron una larga relación pero hace unos meses se terminó. Al poco tiempo la amiga de Macarena, Alejandra Baigorria fue ampayada con el guerrero y desde entonces han hecho pública su relación.

Al parecer, Magaly Medina habría tomado este drama amoroso para realizar su nuevo episodio de ‘Doctora sin corazón’, el que inició describiendo la situación en la que vive una de sus sufridas seguidoras la que sería Macarena.

“Ana Lorena nos cuenta que Elisandra anda con su exnovio. Me dice: Yo confié en ella, qué no hacíamos. Le modelaba su ropa porque ella tiene un negocito en Gamarra, pasábamos los cumpleaños juntas, nos contábamos muchas cosas hasta le poníamos harto filtro a nuestras fotos, me siento triste y traicionada, ¿qué me aconsejas?”, señala en el video la periodista.

De inmediato, Magaly le recomienda pasar la página porque esa examiga no merece sus lágrimas. Incluso le aconseja que le cobre un bolo por modelar su ropa. Pero el consejo no queda allí. La invita a que la desenmascare como traidora para que otras mujeres se cuiden de ella.

“Hazle saber que ha sido una traidora, ponla en evidencia para que otras mujeres se preparen y no la tengan como mejor amiga, no confíen en ella… Cuando tengas un flaco trata de no acercarlo mucho a quien dice ser tu ‘bestfriend’… Elisandras hay por todos lados…Seguro que estás mandándole por Tik Tok indirectas bien directas. No hijita, deja de hacerlo porque todo el mundo se da cuenta, van a darse cuenta de que te estás arañanda, herida y despeñada. Nada de tik toks comienza a mirar a otro lado. Dedícale tik toks a cualquiera menos a ella ni al otro traidor”, se escucha decir a la conductora de televisión.

Todas las semanas Magaly Medina lanza un nuevo capítulo de ‘Doctora sin corazón’ y entretiene a sus más 900 mil seguidores en Instagram con casos de amor que al parecer serían de la vida real. En tres horas de publicado el video ya suma cerca de 50 mil reproducciones.

