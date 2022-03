La periodista Magaly Medina demostró con pruebas de alto calibre que el padre de Ethel Pozo sí le pidió, y hasta le insistió con lisuras de por medio, una entrevista para el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Así lo hizo la conductora de televisión en su reciente programa donde mostró que fue el 12 de febrero cuando Jorge Pozo se comunicó con su producción para solicitar hablar con ella. Sin embargo, tras una reunión con su equipo decidieron no darle cabida en el espacio de espectáculos.

Esta decisión enojó a la expareja de Gisela Valcárcel, quien a través de unos audios insultó a la producción del programa y a la periodista, debido a que atribuyó la negativa al temor que Medina le tiene a Gisela Valcárcel. Incluso los amenazó con que los “jodería” nuevamente.

“Él dice que le tenemos miedo, que somos hijos de p, pero que se puede esperar de un hombre así. Dijo: ‘regresaré para cobrarme la revancha’. Siempre habrá alguien necesitado de noticia, pero yo no. Tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos. Ella no es mi comadre, cuando salga su programa igualito la criticaré, pero esto es una cosa personal de la que no me voy a aprovechar. No estamos en la época de las prostivedettes, ni de las vidas secretas, eso se quedó en los 90′ donde nos sacábamos la mugre, las peores épocas de la televisión”, aclaró Magaly Medina.

“Le dediqué estos minutos para que no me deje a mí y a mi producción como mentirosos porque en los medios está saliendo: ‘yo nunca hablé con Magaly’. Si me hubiera interesado la famosa primicia de este padre aparecido de pronto lo hubiera hecho el 12 de febrero, hablamos del mes pasado, lo hemos choteado y me enorgullezco de la decisión que tomé... Solo saco estos audios porque a mí nadie me va desprestigiar, la credibilidad que nos hemos ganado es algo que no permito que nadie la manche ni deshonre”, sentenció la periodista.

Jorge Pozo negó haber buscado a Magaly Medina

Jorge Pozo retó a Magaly Medina, en el programa ‘Amor y fuego’, a que demuestre con un audio o fotos que él la buscó para solicitarle una entrevista en su programa. Incluso calificó como “inventos” lo señalado por la conductora de espectáculos.

“Es completamente falso, yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, esos son inventos que me molesta bastante, pero yo le pediría a la señora con la reportera o con audios que me demuestre de que yo he hablado esas cositas”, dijo Jorge Pozo para el programa ‘Amor y fuego’ a los que les dio una entrevista exclusiva y agregó: “No he hablado con la producción (de Magaly Medina), ni he dicho que me voy a poner a llorar, eso es falso”.

