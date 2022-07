Gino Pesaressi ya no forma parte del elenco del programa “En boca de todos” y ello no pasó desapercibo por la conductora Magaly Medina, quien opinó al respecto en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

Según dijo Medina, el modelo no tenía carisma para ser conductor e incluso recalcó que ‘El Cuy’ de “En boca de todos” tiene mejor desempeño.

“Les pregunto a ustedes (el público): ¿Se habían dado cuenta que él ya no estaba en ‘En boca de todos’? No creo, pero si ‘El Cuy’ se hubiera ido, todos nos hubiéramos dado cuenta. Siempre lo dije ‘El Cuy’ es un personaje con mucho más brillo y mejor desempeño que Gino Pesaressi”, dijo Medina.

“Yo no sé quién se encarga de los castings. No entiendo por qué eligen a gente sin gracia como Gino Pesaressi. Seguramente es buen chico, no sé y no me interesa saberlo, pero acá no juzgo lo que es en su vida personal. En cámaras era un insípido sin gracia, como un limón sin sabor”, añadió.

Actualmente, el programa “En boca de todos” es conducido por Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón.

