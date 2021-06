Magaly Medina volvió a referirse a Gianluca Lapadula en la reciente edición de su programa. Esta vez, la conductora de ATV comentó sobre la reciente publicación que hizo el futbolista en su cuenta de Instagram, donde señaló que extraña a su esposa en medio de su participación en la Copa América.

Según señaló la conductora, el deportista realizó dicha publicación con su esposa luego que una aeromoza se declaró fan de Lapadula a través de un video que se hizo viral en TikTok.

“Hoy Gianluca Lapadula les ha contestado con la idiosincrasia que él tiene y la otra manera que él tiene que pensar porque él no es un Gallese y no es un Cueva, él no es uno de esos como Zambrano. Qué es lo que contestó hoy y creo que todas deberían de pensar un poco más antes de ponerse el lazo”, comentó Medina.

“Esa es la foto que hoy posteó Gianluca Lapadula y seguramente dirigido a la aeromoza esta y a todas las que están ahí detrás. Ahí está él con su esposa el día de su boda y le pone ‘te extraño’. Él en su Instagram postea muchas fotos familiares y con su esposa”, añadió.

Finalmente, Medina envió un mensaje a las mujeres que se han declarado fans de Gianluca Lapadula y no han respetado el matrimonio del futbolista.

“Entiendan mujeres del Perú y sobre todo las mediáticas públicas que se andan haciendo ilusiones, él está poniendo ahí el ‘parche’ y ‘conmigo no se metan porque soy un hombre casado’”, dijo la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

