Magaly Medina decidió responder nuevamente la advertencia de Paolo Guerrero, quien le recordó que no puede volver a mencionarlo en su programa por disposición judicial debido a los líos legales que tuvieron en el pasado el cual la llevó a prisión en el 2008.

Ante la gran cantidad de usuarios que le advirtieron que podría regresar a prisión por seguir hablando del ‘Depredador’, la ‘Urraca’ dio una contundente respuesta en su programa de espectáculos.

“Ahora con lo de Paolo todos los haters comienzan a decir: ‘Te esperamos en Canadá’. A mí en Canadá me recibirían muy bien, porque realmente creo que, cuando estuve en Canadá dos meses y medio, dejé huella, como siempre. Así que sería bien recibida y estaría contenta de estar ahí, pero no son así las cosas. Y la gente, los críticos, los fans, ahí están hace 26 años”, sostuvo la pelirroja.

Finalmente, Magaly Medina aclaró que sí puede mencionar a Paolo Guerrero ya que el juicio que los llevó a los tribunales quedó en el pasado.









¿Qué pregunta desató la ira de Paolo Guerrero?

El último jueves 9 de mayo, Magaly Medina difundió las imágenes completas del altercado de su reportero con el ‘Depredador’, y cómo este último reaccionó ante la insistencia de la pregunta sobre el supuesto embarazo de Ana Paula Consorte y las imágenes donde se le ve llorando a la modelo cuando él aceptó jugar en Trujillo.

“¿Cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula en un hotel llorando? ¿Eso te puedo preguntar?”, fue la consulta que desató la ira de Paolo Guerrero.

En ese momento, el deportista volvió a salir de su camioneta y regresó a la cafetería de San Isidro para confrontar cara a cara al periodista de espectáculos. “Eres cag*n, ¿no? Después te pegan. (...) Encima comienzas a decir: ‘Y lo de Ana Paula no sé qué’. Ere cag*n... y te ríes encima. Malcriado”, expresó Guerrero.

Antes de abandonar el local, el jugador no dudó en amenazar al integrante de ‘Magaly TV: La Firme’. “Primera y última vez te digo. Yo te veo a la próxima, y te ríes en mi cara, ya vas a ver lo que pasa. (...) No me faltas el respeto, lo único que te pido”, se le oye gritar.





