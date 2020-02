La conductora Magaly Medina anunció durante su programa que decidió retirar de su grupo de investigadores a un miembro por haber usado el nombre de su programa para pedir dinero a la madre del futbolista Carlos Ascues.

“Hoy he tenido que despedir a alguien del programa, he tenido que separarlo del equipo, sacarlo, porque a las manzanas podridas hay que separarlas sin asco y no vale disculpa alguna. Esto lo que pasó ahora, que linda con la extorsión y linda en lo delincuencial, no lo vamos a permitir en Magaly TV”, sostuvo Medina.

La popular ‘urraca’ aseguró que sus ‘chacales’ no se venden ni compran. “Acá lo que sí somos es decentes, valientes, entregados a lo que hacemos, así paguen mal”.

Medina tomó la decisión a pocos días de haber difundido en su programa el video en el que se apreciaba a un amigo del jugador Carlos Zambrano tratando de sobornar a uno de sus investigadores para no revelar las fotos de su ‘ampay’.

"No transo con mis ampays, es algo que siempre he dicho. Nosotros hemos tenido hace poco un intento de soborno a uno de los chacales cuando estaba grabando este ampay a Carlos Zambrano en alta mar, cuando estaba con sus amiguitas y amiguitos, en este catamarán”, enfatizó la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’.

