Luego que Laura Bozzo señaló en un programa mexicano que ella fue ministra de Cultura en Perú en 1988, la conductora Magaly Medina desmintió a la abogada en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Ella para defenderse de las acusaciones y de los insultos de Alfredo Adame ha salido de manera altisonante y creo que en eso tiene algún tipo de parecido con el actor porque ha dicho unas tremendas mentiras”, señaló Medina en su espacio de espectáculos.

“¿Cuándo fue Ministra de Cultura Laura Bozzo? Quien haya estudiado la historia republicana de Perú en qué momento... y después dice que fue Ministra de Cultura y que fue elegida por el pueblo. Qué mentira. En qué país de ilusión está viviendo o su mente se ha creído que unas mentiras que ella hubiera querido”, añadió.

Magaly también recalcó que Laura Bozzo sí tuvo un cargo en 1988, pero no como ministra sino como directora del Instituto Nacional de Cultura.

“Ella fue directora del Instituto Nacional de Cultura y dicha institución no tuvo la misma equivalencia del Ministerio de Cultura. Esos puestos son designados a dedo y no son elegidos por el pueblo. ¿Por qué querer engañar a los mexicanos? Ellos se han quedado con la boca abierta... eso es mentira y no es así”, sentenció.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Laura Bozzo. (Video: ATV)

