Magaly defiende a Said Palao de críticas de su expareja: “Cuando las personas se separan tienen que empezar hacer su vida solas”

En su programa del último miércoles, Magaly Medina aconsejó a Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, que dejará vivir al chico reality su relación junto a Alejandra Baigorria.

El mensaje de Magaly vino después de que Zambrano utilizara sus redes sociales para criticar a Said por festejar su cumpleaños con Alejandra Baigorria, en un viaje relámpago fuera de Lima, sin incluir en su día especial a su pequeña hija.

“Tampoco hay que ser más papistas que el Papa, pero cuando las personas están separadas los niños se convierten en una especie de trofeo, no quieren que la expareja disfrute con la nueva novia o saliente, entonces utilizan a la hija para frustrar los planes, creo que tampoco debe ser así. Yo creo que cuando las personas se separan o se divorcian tienen que empezar hacer su vida solas, sin tratar de frustrar o molestar a la expareja; la felicidad viene de adentro y hay que inculcarles a los niños que cuentan con su papá y su mamá, pero cada uno tiene una vida independiente sin dejar de quererlos o amarlos”, indicó la periodista.

La figura de ATV enfatizó que las parejas que se separan deberían entender que los hijos no son un trofeo.

“Pero lamentablemente no entienden, se fastidian, no le perdonan al padre de los hijos que las hayan dejado, que se hayan ido con otra, mucho menos que sea feliz. Entonces, están ahí dale que dale, amargándole la vida a sus ex, pero lo que no saben estas mujeres es que se amargan las vidas ellas mismas. Siempre digo, la vida es tan corta, pero hay que dejar que fluya y ser feliz”, dijo la popular “Urraca”.

TROME - Magaly explota contra la ex de Said Palao por criticar viaje con Ale Baigorria

