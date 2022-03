La abrupta aparición de Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo y expareja de Gisela Valcárcel ha generado muchas opiniones, y en ese marco, la conductora Magaly Medina, quien mantuvo una enemistad televisiva durante muchos años con ‘la Señito’ se refirió al tema, señalando incluso que el padre de Ethel se puso en contacto con su producción porque “tenía cosas interesantes para contar”.

La contuctora de Magaly TV La Firme aseguró que Jorge Pozo se puso en contacto con la producción de su programa, pero que fue rechazado, pues no estaban de acuerdo con el proceder de este.

“Yo le quiero decir que con Gisela Valcárcel podré tener todas las diferencias del caso, en una época fuimos enemigas terribles, donde nos sacábamos todos los trapos sucios y hacíamos una guerra en verdad fangosa. Pero esas épocas de la televisión ya pasaron, hemos evolucionado creo. Ya no estamos para darle cabida a gente que viene a aprovecharse de las enemistades en la televisión para revivir capítulos que no vienen al caso”, apuntó Magaly Medina.

En ese sentido, apoyó a Gisela Valcárcel y destacó la forma en que ella, siendo madre soltera, pudo sacar adelante a Ethel Pozo, a quien llamó “es una chica de bien, que no me guste como anima es algo diferente, pero es una profesional, madre de sus hijos que se gana la vida decentemente”.

Por otro lado, condenó la conducta de Jorge Pozo: “no va a venir ahora un aprovechador a decir “si no me das plata salgo en medios y hablo todo”, eso es chantaje, vil chantaje. Yo no voy a hacerme eco de este tema. De verdad espero que nadie en la televisión lo haga, eso es ser decente”.

“Es solo culpa de la biología, un padre biológico no se le puede llamar padre, quien no te crio no fue tu padre, quien no estuvo contigo en tus noches de enfermedad, quien no estuvo ayudándote en tareas del colegio, quien no tuvo que ver cómo conseguir un poco de leche, algo de pollo, de carne para que comieras, quien tenía que matarse para darte tu educación, si no fue ese hombre antes, no sé con qué cara este señor viene a exigir a los medios, presencia”, agregó.

“Ahora que se sienta enfermo y exija, porque exige como si se lo mereciera, la ayuda de su hija y la madre de su hija, no me parece justo. Si ellas por lastima o compasión quieren darle algo de ayuda, lo harán, pero él no necesita chantajear públicamente a su hija biológicamente para que lo haga, no necesita usar a los medios y presionarlas de esa manera. Eso habla de la catadura moral de este hombre, no me voy a prestar para eso”, sentenció la conductora.

