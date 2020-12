La conductora de televisión Magaly Medina dedicó públicamente un tierno mensaje a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien cumplió cuatro años de casada este 9 de diciembre.

En su cuenta de Instagram, la conductora “Magaly TV: La Firme” acompañó su mensaje junto a una foto donde la vemos abrazada a Zambrano.

“Hoy se cumplen 4 años desde que nos dijimos ‘Sí, acepto’ y cada día que pasa estoy más convencida que eres el amor de mi vida. ¡Feliz aniversario! Que sean muchos años más llenos de risas y de complicidad. Te amo”, se lee en el post.

En solo unas horas, su publicación superó los más de 40 mil “Me gusta”. Sus fanáticos recurrieron a los comentarios para desearle lo mejor a la pareja.

“Felicidades”, “Los tortolitos”, “Felicitaciones, cariños para los dos”, “Amor del bueno”, “Muchas felicidades”, “Bendiciones para ti y tu familia”, “Qué hermoso. Magaly toda la felicidad del mundo para tu relación”, son algunas reacciones de sus fans.

Semanas atrás, Alfredo Zambrano participó en un video de Magaly Medina para su canal de YouTube, en dicho encuentro ambos contaron cómo inició su historia de amor.

“Cuando salí de la cárcel y regresé, mi productor me invitó a comer lo que yo quisiera. Entonces vamos al restaurante y cuando de pronto me dice: ‘en esa mesa hay un amigo que quiero que conozcas’... se acercó a la mesa muy galante y me dijo: ‘Hola Magaly, yo le envié flores cuando salió de la cárcel’”, relató Medina.

