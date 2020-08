Magaly Medina sufrió ayer el hackeo de su cuenta de Instagram. En un primer momento se creyó que el grupo La Beba Army se encontraba detrás del ataque; sin embargo, la propia conductora negó que haya sido así.

Como se conoce, la periodista sufrió una vulneración a su cuenta de Instagram por parte de delincuentes informáticos. Por varios minutos se publicaron imágenes de chicas semidesnudas en su perfil.

Fueron varios los que pensaron que La Beba Army estaría detrás del ataque, ya que semanas atrás dicho grupo sostuvo un enfrentamiento con la conductora en torno al caso de Andrés Wiese. Ello llevó a que Medina cierre su cuenta de Instagram.

Pero fue la propia conductora quien informó que los miembros de La Beba Army no estuvieron detrás del ataque. Y no solo eso, también aseguró que el enfrentamiento con dicho grupo terminó.

“El día empezó mal, me hackearon, hackearon mi Instagram. No, y no fueron los de la Beba Army, no, porque ya los del ¡Los del Gaaa! son mis fans, son mis followers, mis seguidores también, ya me amisté con ellos”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina revela que se amistó con La Beba Army

