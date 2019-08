Magaly Medina arremete contra Latina y asegura buscan “lavarle la cara” a Nicola Porcella

Magaly Medina no pudo contener su indignación y estalló en contra de Latina, tras darse a conocer que Nicola Porcella se iba a sentar nuevamente en el sillón rojo de "El valor de verdad", al considerar que dicho canal quiere "lavarle la cara" al exintegrante de "Esto es guerra".

Ello, luego que en el programa "Magaly TV: La Firme", que conduce la periodista, se emitieran unos videos en los que se puede ver a Nicola Porcella perder los papeles y agredir verbalmente a su ex pareja, la modelo Angie Arizaga, a la salida de una discoteca en Miraflores.

Magaly Medina nosolo calificó de "despreciable" que se le de tribuna a una persona que protagoniza este tipo de situaciones, sino que consideró que la conducta de Nicola Porcella es imperdonable y por ello ni el canal al que pertenecía quiso apoyarlo.

"Ellos dirán: 'Vamos a tener rating'. Yo muero por el rating también, me encanta, pero no me sentaría a lavarle la cara, a pasarlo por agua caliente, a pasarlo por lejía y desinfectarlo para el público a un personajillo de esta catadura moral. No me prestaría a eso. Creo que prefiero renunciar al programa si en mi canal me obligarían a lavarle la cara a un tipo así", aseveró.

"Ese polígrafo no prueba absolutamente nada y me parece deshonroso para la televisión nacional. Hacemos muchas cosas (por rating), pero defender lo indefendible, no. Nadie se ha atrevido, ni su propio canal, ni la productora a la que el pertenecía, ni siquiera ellos han levantado la mano y han querido defenderlo", agregó.

"Sin embargo, va a ese canal, con la frente en alto, a sentarse y a tratar de mentirnos a todos los peruanos", dijo tajante Magaly Medina.

"Yo creo que todos tenemos límites (…) Sin embargo, este hombre que ha sido cogido con las 'manos en la masa', comprobándose como trata a su exnovia, insultando a una mujer de la peor manera, siendo agresivo, portándose como un patán ahora tiene un espacio para limpiarse. Me parece realmente despreciable", comentó.