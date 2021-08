Walter Obregón, expareja de Susy Díaz, fue detenido por agredir a Iris Castillo, su pareja. El caso fue presentado en el programa “Magaly TV: La Firme” y contó con la participación de la excongresista.

Susy fue invitada al set de Magaly Medina para que brinde su punto de vista ante la denuncia que tuvo su expareja sentimental, per lejos de expresar su respaldo a la mujer agredida, la artista terminó defendiendo a Obregón.

“No veo ningún golpe, la veo bien. ¿Dónde está el ojo morado? ¿Dónde está la boca rota?”, dijo la exvedette en el programa de espectáculos.

Las declaraciones de Susy Díaz, quien también denunció a Walter Obregón por agresión en 2019, sorprendieron a Magaly Medina, quien decidió interrumpir la entrevista de manera abrupta al no estar de acuerdo con la excongresista.

“Para ti la venganza es más importante... qué irresponsable eres Susy. Yo pensé que tenías un mejor corazón”, expresó Medina.

“Qué fea tu alma y tu corazón. Ni el mío está lleno de odio. ¿Cómo puedes desearle el mal a la gente? Esta mujer puedes morir en manos de tu mediocre exnovio”, agregó.

En otro momento, Magaly trata de hacer reflexionar a Susy Díaz: “No te comportes como una mujer machista, tú no eres un policía, médico. Hay otras formas de violencia, Susy. Como excongresista de la República debes saber mejor que nadie”.

Tras las palabras de la conductora, la excongresista aseguró que no le importa lo que pase en la vida de la agraviada: “A mí que me interesa la vida de esa mujer, está pagando lo que me hizo. Te digo una cosa: ¿Las persnas que me quitan a mis parejas cómo están? Mira a Geny Alves, es el Karma”.

VIDEO RECOMENDADO

Facundo González sufre una inesperada lesión en competencia “Guerrero Ninja”

El argentino y chico reality, Facundo González, sufrió una inesperada lesión cuando estaba a punto de finalizar la competencia "Guerrero Ninja" en Esto es Guerra. Automáticamente sus compañeros y personal de la producción lo auxiliaron para que descienda a salvo. (Fuente: América TV)