Magaly Medina se refirió a Ivana Yturbe en la reciente edición de su programa y señaló que la modelo fingió sentirse enferma tras verse descubierta por las cámaras de “ Magaly TV: La firme ”.

Según cuestionó la periodista, los reporteros de “Magaly TV: La firme” captaron a la integrante de “Esto es guerra” con el futbolista Beto Da Silva en la calle en plena cuarentena y al ver que estaba siendo grabada, ella decidió ir a una clínica para incubrir su irresponsabilidad en pleno estado de emergencia.

“Si ella se sentía tan mal para luego ingresar a los servicios de emergencia de una clínica, entonces no te vas a comprar la comida para el perro, no te vas a dar vueltas por la cuadra y no te bajas en la bodega. No, tú te vas de frente a la clínica, pero ella no hace eso”, dijo Magaly.

“Yo la veo a ella entrar bien campante y tranquila a la clínica, pero luego sale con lentes y agarrada del brazo de una enfermera y con cara como si algo tuviera, pero sin dejar el celular, entonces yo me digo, uno va sana al hospital y sales enferma de la clínica”, agregó.

Finalmente, Medina recordó la vez que Ivana se enfermó durante su participación en Miss Progress International, donde también se enfermó y tuvo que dejar el certamen. Ante este repetitivo comportamiento, Magaly señaló que Yturbe es “mejor actriz que Alondra García Miró”.

“Lo que pasa es que a Ivana no le creo muchas cosas porque cuando ella estuvo en Miss Progress International... Ella estuvo en Italia y un día antes de la calificación final se enfermó sorpresivamente y fue traslada a un centro médico... Se fue a mitad del concurso, pero luego estuvo en Roma y en Barcelona haciendo turismo, parece que la responsabilidad de estar en un concurso le llegó y parece que solo utilizó el certamen para irse de turista a Europa”, recordó Magaly.

“Me parece que Ivanita es mucho mejor actriz que Alondra García Miró y debería darle clases de cómo ser actriz porque ahora la hemos visto igual. Cuando ella se ve descubierta resulta que está mal", concluyó.

Magaly Medina critica a Ivana Yturbe. (Video: ATV)

