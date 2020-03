Alexandra Hörler renunció al programa Exitosa Deportes debido a las discusiones que tuvo con Gonzalo Núñez desde hace 4 meses cuando ella se incorporó al espacio radial. Según manifestó, ella fue víctima de la falta de respeto por parte de su compañero.

“Yo ya sufrí faltas de respeto que no se pueden avalar, pero en el momento las disculpé”, indicó.

Ante esta renuncia, Magaly Medina presentó un reportaje que compilaba esas faltas de respeto reiteradas del conocido periodista deportivo sobre su colega. En el clip, Hörler señaló que “Gonzalo es un hombre de más de 50 años, yo no le voy a cambiar su estilo ni su forma de pensar”.

También, la joven periodista de Exitosa cuestionó la forma en que se expresaba su excolega. "Si tu compañero lo está diciendo (insultos), le está abriendo la puerta a esa gente. Yo habría mis redes y encontraba esa clase de comentarios: “Ah tienes unos gluteazos”.

“Es un patán”

Ante estos ataques de Núñez, Magaly Medina no se guardó nada y criticó la labor del periodista deportivo, enfatizando que no debería tener un espacio en medios. “El tipo es un patán al que le han dado el privilegio de darle un micrófono en una emisora bastante popular. No sé cómo le permiten ser eso, un patán. Los patanes no deberían estar en televisión”, sostuvo.

Además, agregó que Gonzalo Núñez tenía “una compañera con la que él puede discrepar alturadamente, puede tener opiniones diferentes, pero tratar de minimizarla de manera tan malcriada todos los días en el programa, ni siquiera la miraba, esa es una falta de respeto", finalizó la conductora de ATV.