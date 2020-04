Magaly Medina criticó a Ethel Pozo y Renzo Schuller por transmitir un operativo falso con el alcalde de Bellavista en su programa 'América hoy’ cuando en la realidad existen tantos ejemplos de gente irresponsable que no está respetando la cuarentena.

“Si tienes dos conductores calabazones, debes tener un productor que sepa del alcance de las notas que estás mostrando. O sea, no tengo noticias y hay que decirle al alcalde figuretti de algún distrito a ver si montamos un operativo falso. Que ponga dos serenazgos haciendo el papel de dos enamorados irresponsables, sentados, conversando en un parque como si no hubiera enfermedad y pandemia”, dijo la ‘Urraca’.

Medina mencionó que los vecinos de la zona reconocieron a los miembros del Serenazgo de Bellavista que se estuvieron tomando fotos previo a la escena principal.

“Es una simulación de un operativo, pero no lo muestras como verdadero pues. No eres bestia, no le engañas a la gente, no engañas a tu público. Pero qué le vamos a pedir eso a Ethel Pozo y Renzo Schuller y por supuesto a la bestialidad que tienen detrás como productores”, refirió indignada Magaly, quien agregó que “Ethel Pozo solo está en la televisión por ser hija de Gisela Valcárcel”.

Magaly Medina critica a Ethel Pozo y Renzo Schuller. (Video: ATV)

“No saben la lluvia de críticas que le cayó al alcalde de Bellavista, al programa ‘América Hoy', al canal y a los conductores. A eso se exponen. (...) Eso es falta de inteligencia, falta de iniciativa, falta de recursos en televisión”, concluyó la periodista.

A través de las redes sociales, vecinos de dicha zona del Callao denunciaron este hecho. Incluso, los presuntos intervenidos revelaron que todo habría sido armado.

¿DE QUÉ TRATO EL SKETCH?

En la recreación, que se hizo pasar como verdadero en la pantalla chica, el alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, llamó la atención a una pareja que estaba sentada en el parque por no respetar el aislamiento social obligatorio para que no se propague el coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, estos supuestos enamorados resultaron ser personal de Serenazgo de dicho distrito, pero nadie en el programa mencionó que estaban haciendo una simulación de un hecho.

SE DISCULPARON

Ethel Pozo y Renzo Schuller ofrecieron disculpas al público televidente por la emisión en ‘América hoy’ de una nota ficticia con el alcalde de Bellavista Daniel Malpartida, quien, supuestamente, durante el enlace con el espacio, intervino a una pareja que desacató la cuarentena en su distrito.

"Queremos pedir disculpas... en el transcurso de la nota nos dimos cuenta que algo andaba mal. Debido a esto, cortamos el enlace. Un integrante del equipo de la producción decidió actuar de manera independiente generando una nota ficticia”, dijo Renzo.

“Queremos pedir las disculpas como madre que soy, es la verdad la que siempre inculco a mis hijas. Esas imágenes no eran reales y esa persona (de su producción) será sancionada”, agregó Ethel.

(América TV)