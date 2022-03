Magaly Medina volvió a referirse a la portada que protagonizó la nueva familia de Deyvis Orosco para la revista Cosas y esta vez señaló que el cantante de cumbia no compartió la carátula principal en sus redes sociales por miedo a los comentarios negativos de sus haters.

“Lo que me resulta extraño es que Deyvis (Orosco) no pone nada en sus fotos fijas (de Instagram). Todos han puesto la portada de Cosas. Tal vez no quiere arriesgarse a que la gente le ponga feos comentarios, pero yo creo que uno tiene que apechugar porque si ya te arriesgaste en hacer una portada así, entonces tienes que apechugar a que la gente quiera comentarte”, cuestionó Medina en su programa.

Medina indicó que Deyvis expone a su futura esposa, Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton, a las críticas de los cibernautas porque es ella quien comparte fotos de la familia en sus redes y él no.

“Él (Deyvis Orosco) deja que su mujer sea la que ponga esto en sus redes sociales y que le digan estos comentarios, ella es la que tiene que salir a defender, cuando él es el padre de familia y el hombre de la familia. Él tendría que apechugar... pero él nunca y siempre se ha lavado un poco las manos porque durante su romance con Cassandra, él nunca ponía nada con ella, siempre era ella quien ponía las fotos”, señaló.

“¿Acaso no se siente orgulloso de la portada que hizo? Él puso esta portada en sus historias (de Instagram), donde la gente no tiene la capacidad de hacer comentarios visibles. Creo que hay que portarse como una familia unida en las buenas y en las malas. Si la portada a ocasionado una avalancha de comentarios negativos, bueno cada acción tiene su reacción”, concluyó.

