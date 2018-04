Magaly Medina: ¿Conductora culpa a Netflix por el bajo rating de 'La purita verdad'?

Ante los cuestionamientos de por qué su nuevo programa 'La purita verdad' no registra un buen índice de rating, la periodista Magaly Medina salió al frente para defenderlo.

"Antes hacer seis puntos era nada. Toda la televisión está caída de rating. El mismo sábado Gisela (Valcárcel), que hizo su programa del amor o no sé qué huachafada, hacía 9 puntos y con eso ganaba en estelar... La gente ya no está viendo TV. La gente sale, ve Netflix porque los chicos no ven televisión a la manera antigua, están metidos en sus celulares, en Internet, en YouTube, y los padres están en Netflix. Yo veo Netflix todos los días en el almuerzo. Mi marido y yo vemos las series Berlín y La casa de papel”, dijo Magaly en el programa Combutters de Willax TV.

“El encendido es muy bajo y hay que luchar contra eso. Es un horario que me dieron (las mañanas), es un nuevo reto. Yo quería hacer prensa y estoy en eso. No estamos haciendo farándula. De repente, vamos a invitar a alguien de espectáculos que no esté tan farandulizado y que venga a contar cosas diferentes”, agregó.

Por otro lado, Medina señaló que no tocaría temas de política.

"Es como lanzarse a una cloaca. No estoy dispuesta a eso", comentó.