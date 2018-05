Varios años después de su debut en la pasarela del Lima Fashion Week 2018 , Sheyla Rojas sigue generando titulares. Y es que uno de los personajes que opinó en contra de la modelo fue Magaly Medina , quien incluso la comparó con una papa rellena.

"El vestido es bonito para una persona menos tacuchi... ella que siempre se jacta de ser atlética debe usar la talla xxx small, es por eso que se le escapaba todo. Todo se le ha ido acá (señalando su derrier)", comentó la conductora.

Tula Rodríguez , compañera televisiva de la popular 'Shey', salió en su defensa y respondió con todo a la 'Urraca': "Desatinada y deprimente. Es realmente una lástima. Yo creo que si es una persona que está débil anímicamente (esa opinión) puede causarle mucho daño hasta llegar a la muerte".

"Lamentablemente todo lo que sale de tu boca dice quién eres. Acá no es que las dos somos del mismo canal, sino que en estos tiempos donde se está peleando por la igualdad y la no violencia contra la mujer, salga otra mujer a decir eso", agregó Tula.

